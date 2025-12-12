605.000 de familii din cele 783.000 care au depus cerere vor primi compensații la căldură

În cadrul unei conferințe de presă ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că din cele 783 de mii de cereri depuse, vor primi compensații la căldurî 605 mii de familii sau cu 120.000 de familii mai puțin decât în sezonul precedent. Peste jumătate dintre consumatorii eligibili vor beneficia de compensația maximă, în valoare de 1.000 de lei.

Ministra a amintit care au fost criteriile de eligibilitate la acordarea compensației; Valoarea totală a bunurilor imobiliare deținute de membrii gospodăriei nu trebuie să depășească 2,5 milioane de lei; Veniturile obținute din dividende de toți membrii gospodăriei, în anul 2024, trebuie să fie sub 300.000 de lei; Cheltuiala medie lunară pentru energie, calculată în funcție de consumul din sezonul rece precedent, nu trebuie să fie mai mare decât costul a 450 m³ de gaze naturale, la prețul stabilit de ANRE la 1 octombrie, cu TVA inclus.

Pentru sezonul rece 2025–2026, familiile vulnerabile vor primi compensații de minimum 500 de lei. Totuși, valoarea maximă a fost redusă de la 1.400 la 1.000 de lei. Compensația se calculează în funcție de tipul resursei energetice: 40% pentru energia electrică, 30% pentru încălzirea centralizată, 25% pentru gazele naturale, 15% pentru combustibilul solid.

Dacă suma calculată este sub 250 de lei, compensația nu se acordă. În cazul în care aceasta atinge sau depășește pragul de 250 de lei, se aplică automat compensația minimă de 500 de lei. Suma maximă este de 1.000 de lei pentru gaz, electricitate și încălzire centralizată, iar pentru gospodăriile care folosesc combustibil solid plafonul este de 800 de lei.