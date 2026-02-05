Preotul Liviu Cernei, despre cei doi ani ca gastarbeiter în Marea Britanie: „Am plecat să fac bani de nuntă” / VIDEO

Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost anterior invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat atunci diverse teme actuale.
Totodată preotul ne-a povestit despre perioada când a plecat să muncească în Marea Britanie. A mers acolo să facă bani de nuntă și de casă, la invitația unui prieten. Ulterior a venit și soția cu el.
Urmăriți AICI podcastul integral.
VEZI ȘI:
Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO
De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO
„Sfântul Chiric nu a fost șchiop”: Preotul Liviu Cernei demontează o superstiție populară
Preotul Liviu Cernei: ”Agheasma Mare se bea timp de opt zile după Botezul Domnului” / VIDEO