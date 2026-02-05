Preotul Liviu Cernei, despre cei doi ani ca gastarbeiter în Marea Britanie: „Am plecat să fac bani de nuntă” / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
790
Colaj: https://en.wikipedia.org/wiki/User:Cj1340 - arhiva personală

Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost anterior invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat atunci diverse teme actuale.

Totodată preotul ne-a povestit despre perioada când a plecat să muncească în Marea Britanie. A mers acolo să facă bani de nuntă și de casă, la invitația unui prieten. Ulterior a venit și soția cu el.

Urmăriți AICI podcastul integral.

VEZI ȘI:

Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO

De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO

„Sfântul Chiric nu a fost șchiop”: Preotul Liviu Cernei demontează o superstiție populară

Preotul Liviu Cernei: ”Agheasma Mare se bea timp de opt zile după Botezul Domnului” / VIDEO


Articolul precedentTarifele pentru actele fitosanitare au fost eliminate
Articolul următorStarea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare / VIDEO
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.