Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO

Vadim Șterbate
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, este invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante.

Printre cele discutate sunt: cum ar trebui să fie masa de revelion, Crăciunul pe stil nou sau vechi, relația dintre preoții din ambele mitropolii ortodoxe din Republica Moldova, ce idei a adus din Marea Britanie, cantina socială, promovarea pe TikTok și altele.

Vedeți AICI și alte Podcasturi OBSERVATORUL.


Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

