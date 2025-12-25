„Iarmarocul de Crăciun” a început la Soroca: tradițiile prind viață chiar acum, în Piața Libertății / VIDEO

Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins municipiul Soroca, unde astăzi, 25 decembrie, are loc ediția a XVI-a a Festivalului Raional al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura”. Evenimentul, desfășurat chiar acum în Piața Libertății, adună comunitatea în jurul tradițiilor autentice, muzicii populare, jocurilor și obiceiurilor strămoșești, într-o sărbătoare care transformă orașul într-un veritabil sat de Crăciun.

Festivalul a debutat la ora 10:00 cu expoziții de măști, meșteșuguri populare, bucate tradiționale și produse agricole și industriale, oferind vizitatorilor o incursiune autentică în cultura populară locală. Copiii au fost primii protagoniști ai zilei, bucurându-se de animații și de teatrul de păpuși „Scăpărici” de la Palatul de Cultură Soroca.

Transmisiunea în direct de la eveniment poate fi privită AICI.

Unul dintre cele mai așteptate momente este Parada măștilor zoomorfe, urmată de concursul „Cele mai originale măști și costume zoomorfe și antropomorfe”, unde creativitatea și tradiția se împletesc spectaculos.

La ora 11:00 a avut loc deschiderea oficială a Iarmarocului de Crăciun și a Festivalului raional, urmată de premierea câștigătorilor concursului „Cel mai bun vin de casă”.

Pe parcursul zilei, între orele 11:30 și 15:00, publicul se bucură de evoluțiile ansamblurilor folclorice cu titlul „Model” din raionul și municipiul Soroca, alături de invitați speciali. Atmosfera este completată de activități de caritate, bucate tradiționale precum friptura și mămăliga la izvar, dar și de gesturi simbolice — dulciuri oferite copiilor și felicitări adresate familiilor în care s-au născut copii chiar în ziua de Crăciun.

Un moment de atracție îl reprezintă prezența interpreților Andrei Yvan & Maria Tovba, Iași (România), care urcă pe scenă la ora 13:00.

Pentru cei dornici de mișcare și competiție, organizatorii au pregătit jocuri distractive:

– Stâlp cu surprize;

– Bătaia cu perna pe capră;

– Bătaia cocoșilor;

– Ridicarea greutății – 1 pud (16,38 kg);

– Aruncarea mingii de baschet în căldare de la 6 metri;

– Rotații cu cercul;

„Iarmarocul de Crăciun” nu este doar o sărbătoare, ci o reafirmare a identității culturale și a spiritului comunitar. Prin implicarea artiștilor, meșterilor populari, copiilor și familiilor, evenimentul devine un spațiu viu de întâlnire între trecut și prezent, între tradiție și bucuria simplă a sărbătorii.

Evenimentul este în desfășurare chiar acum, iar atmosfera din Piața Libertății din Soroca, confirmă că tradițiile rămân vii atunci când sunt trăite împreună.