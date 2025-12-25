O elevă din Soroca va învăța cu ajutorul tehnologiei asistive

O elevă a Liceului Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca va beneficia de echipament asistiv modern pentru vedere, menit să îi faciliteze procesul educațional atât la școală, cât și acasă. Aparatajul a fost oferit în cadrul unui program derulat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF, prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.

Potrivit Oxanei Indricean, șefa structurii teritoriale de asistență psihopedagogică din Soroca, în raion sunt înregistrați 14 copii cu dizabilități senzoriale, toți având certificat de dizabilitate eliberat de Centrul Național pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă. Dintre aceștia, șapte copii au dizabilitate de vedere, iar alți șapte – dizabilitate de auz.

„În acest an, am reușit examinarea a aproximativ 50% dintre copiii incluși pe listă. Fetița care a primit astăzi echipamentul asistiv are o dizabilitate de vedere severă. Ea a fost examinată într-un centru fondat de un medic din Elveția, care oferă gratuit consultații copiilor”, a explicat Oxana Indricean.

În urma examinării, prin intermediul UNICEF, copiii care au avut nevoie de echipament asistiv pentru procesul de instruire au fost dotați cu aparataj special. La Soroca, din trei copii examinați, doi au beneficiat de astfel de echipamente = un băiat din gimnaziul din satul Volovița și eleva Miriam, de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”.

Pentru Miriam au fost oferite două echipamente de bază, unul instalat la școală și altul acasă, care îi vor permite să scrie și să participe activ la lecțiile de bază. De asemenea, eleva a primit și o lupă electronică, ce o va ajuta să citească mai ușor textele din manuale și lucrările scrise.

„Conform actelor normative privind educația incluzivă din Republica Moldova, copilul are dreptul la condiții speciale inclusiv în timpul examenelor. Acest aparataj poate fi utilizat atât la examenele de absolvire a gimnaziului sau de bacalaureat, cât și ulterior, dacă eleva va continua studiile la colegiu sau universitate”, a mai menționat șefa structurii teritoriale de asistență psihopedagogică.

Directorul Liceului Teoretic „Constantin Stere”, Vasile Baș, susține că acest echipament reprezintă un pas important pentru instituție și, mai ales, pentru elevă.

„Aparatul îi va ușura considerabil activitatea școlară, pregătirea temelor pentru acasă și participarea la lecții. Va fi utilizat în special la matematică, limba și literatura română, istoria românilor și universală, discipline unde este nevoie de mult citit și scris. Educația incluzivă în instituția noastră se dezvoltă cu pași concreți, iar acest echipament performant ne ajută să oferim șanse egale tuturor elevilor”

Și tatăl fetei, Tudor Tarusov, spune că sprijinul primit este esențial pentru dezvoltarea fiicei sale.

„Știu din propria experiență cât de greu este să citești texte mărunte. Am crescut folosind lupa, iar acum, datorită dispozitivelor digitale, lucrurile sunt mult mai simple. Sperăm că acest aparat îi va ușura considerabil procesul de învățare. Suntem recunoscători pentru susținerea oferită familiei noastre și pentru grija față de copiii care au nevoie de sprijin”, a menționat acesta.

Reprezentanții structurii teritoriale de asistență psihopedagogică dau asigurări că vor monitoriza utilizarea echipamentului și vor colabora permanent cu profesorii și specialiștii din domeniul medical, pentru a asigura un proces educațional adaptat nevoilor elevei.

