De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
89

Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante, inclusiv despre activitatea pe TikTok.

@promonord.md

Protagonistul nostru ne-a decladar că mai mulți preoți au activități aferente pentru a-și întreține familiile, inclusiv în agricultură și nu numai. El însă a decis să se ocupe de publicitatea imobilelor și a terenurilor scoase de vânzare.

Menționăm că printre cele discutate au fost: cum ar trebui să fie masa de revelion, Crăciunul pe stil nou sau vechi, relația dintre preoții din ambele mitropolii ortodoxe din Republica Moldova, ce idei a adus din Marea Britanie, cantina socială, și altele.

Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO


Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

