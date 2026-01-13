De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO

Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante, inclusiv despre activitatea pe TikTok.

Protagonistul nostru ne-a decladar că mai mulți preoți au activități aferente pentru a-și întreține familiile, inclusiv în agricultură și nu numai. El însă a decis să se ocupe de publicitatea imobilelor și a terenurilor scoase de vânzare.

Menționăm că printre cele discutate au fost: cum ar trebui să fie masa de revelion, Crăciunul pe stil nou sau vechi, relația dintre preoții din ambele mitropolii ortodoxe din Republica Moldova, ce idei a adus din Marea Britanie, cantina socială, și altele.