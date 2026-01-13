FALS: Chișinăul și Kievul instituie blocadă totală regiunii transnistrene

Numeroase instituții de presă din R. Moldova și de peste hotare și canale de social media au anunțat că „Chișinăul și Kievul au izolat Transnistria” și „au deconectat cei 1500 de militari ruși (care staționează ilegal în stânga Nistrului – n. r.) de la toate lanțurile de aprovizionare”. Unii au utilizat chiar sintagma „blocadă a Transnistriei” sau „sufocarea lentă a Transnistriei”. Deși informațiile sunt false, impactul a fost major deoarece, de data aceasta, sursa declanșatoare nu a fost una obscură (de obicei rusească), ci o publicație ucraineană destul de prestigioasă.

Valul de isterie mediatică a fost amplificat de un material publicat pe 12 ianuarie 2026 de portalul Euromaidan Press (retras și dezmințit ulterior). Aceasta nu este însă sursa primară a falsului, ci doar sursa care i-a dat amploare. Pretinsa „noutate” a apărut pe 10 ianuarie (fără autor și fără surse verificabile) pe site-ul RFU News, creat în 2024 și înregistrat în SUA. Textul fals este însoțit de un video creat din hărți dinamice, care a adunat pe Youtube circa 460 de mii de vizualizări în două zile. Anume acest video a servit ca sursă de screenshot pentru imaginile utilizate ulterior la răspândirea falsului în diferite limbi în lumea întreagă. Site-ul RFU News a menționat că, „pe 1 ianuarie 2026, la miezul nopții, Moldova și Ucraina au instituit blocada totală a Transnistriei” prin închiderea tuturor punctelor de trecere de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Pe acest site falsul este în continuare disponibil și nu e însoțit de vreo dezmințire.

Falsul despre pretinsa „sufocare a Transnistriei și izolarea soldaților ruși” a fost preluat masiv inclusiv de site-uri de știri din R. Moldova, România și Rusia unele dintre care au fost (parțial) ajustate ulterior.

Falsul a fost rostogolit și pe TikTok (în română, ucraineană sau rusă) și Facebook (aici, aici, aici, aici sau aici).

După ce subiectul a ajuns în principalele media din România și R. Moldova, Euromaidan Press a șters articolul, recunoscând că s-a exagerat semnificativ și că, în realitate, nu a fost niciun „blocaj coordonat”, iar segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene a fost închis de către Ucraina încă în februarie 2022.

Mai exact, s-a întâmplat pe 28 februarie 2022, la ora 00:00 – ne-a confirmat șeful de atunci al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi. Motivul: Ucraina a pus militari și tehnică militară pe acest segment de frontieră pentru a se asigura că nu va fi atacată de pe „flancul transnistrean” de către armata rusă care staționează ilegal în regiunea transnistreană.

Chișinăul a devenit astfel singura poartă de aprovizionare și singurul „coridor” economic disponibil pentru regiunea transnistreană. Dar aceasta nu înseamnă blocaj. Firmele din stânga Nistrului pot efectua operațiuni de import-export cu condiția înregistrării prealabile la Agenția Servicii Publice ca agenți economici moldoveni, iar din 1 ianuarie 2024 – cu achitarea taxelor vamale în bugetul R. Moldova. Conform datelor ASP, peste 2400 de firme din regiunea transnistreană sunt înregistrate la Chișinău. Guvernul a anunțat în decembrie 2025 că pregătește un plan de reintegrare economică plenară a regiunii transnistrene, dar pledează pentru o reintegrare graduală, care să nu afecteze economia R. Moldova și să nu împovăreze și mai mult sistemul social al țării.

În ceea ce privește rotația militarilor ruși dislocați ilegal în regiunea transnistreană, procesul a fost stopat de comun acord de către Chișinău și Kiev încă în 2014 (imediat după ce Rusia a ocupat și a anexat Crimeea) și nu din 1 ianuarie 2026, așa cum se menționează în materialul fals despre pretinsa „blocadă a Transnistriei”. De atunci, Rusia recrutează militari din rândul localnicilor (din Transnistria), care dețin și cetățenia Federației Ruse.

Falsă este și informația vizând instituirea de către Chișinău a unor „puncte de control și patrulă mobilă”, zona de securitate fiind monitorizată de către Comisia Unificată de Control (CUC) – o structură formată din trei părți: Rusia, Chișinău și Tiraspol. Nu a fost aprobată vreo decizie a CUC privind instituirea de noi puncte de control sau de „patrulă mobilă”, fapt confirmat de autorități pentru jurnaliștii de la Zona de Securitate.

Dezinformările despre presupusa blocadă a regiunii transnistrene apar periodic în spațiul informațional. Unele au fost dezmințite de Stopfals.md.

Vitalie Călugăreanu, Stopfals.md