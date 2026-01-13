Banii lui Moș Crăciun nu-s din miliardul furat și nici din „kuliok” / VIDEO

La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Acesta, fiind întrebat de unde ia banii, a răspuns sincer – nu-s din miliardul furat și nici din „kuliok”. Iar cadourile… ascultați mai bine ce spune moșu.
Dacă doriți să vă satisfaceți și alte curiozități – vizionare plăcută a PODCASTului integral!
Podcast OBSERVATORUL cu Moș Crăciun: „Am venit la Soroca tocmai din Laponia, ca să vă urez de sănătate și pace!” / VIDEO