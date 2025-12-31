Podcast OBSERVATORUL cu Moș Crăciun: „Am venit la Soroca tocmai din Laponia, ca să vă urez de sănătate și pace!” / VIDEO

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
29

La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Mereu vesel și bun la suflet, Moșul a răspuns afirmativ invitației noastre – ba mai mult, n-a venit cu mâna goală, dar cu cadouri dulci pentru noi și pentru toată lumea…

Așadar, a făcut un drum mare, din Laponia până la Soroca, pentru a răspunde la întrebările noastre, care mai de care curioase, precum neordinare au fost și răspunsurile oaspetelui drag:   Cum a fost drumul din Laponia? Unde a lăsat-o pe nepoțica Alba ca Zăpada? Cine îi este soția și dacă are mamă, tată, frați surori? Unde și-a lăsat renii? Ce face restul anului, în timpul verii, de exemplu? De unde are bani să cumpere atâtea cadouri? De ce preferă culoarea roșie, dacă acum galbenul este la modă? și, bineînțeles, De ce mereu este cu nasul roșu?

   Dacă doriți să vă satisfaceți curiozitățile – vizionare plăcută și LA MULȚI ANI TUTUROR, CU PACE ȘI SĂNĂTATE!!! 

Vedeți AICI și alte Podcasturi OBSERVATORUL.


Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
