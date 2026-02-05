Tarifele pentru actele fitosanitare au fost eliminate

De către

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare.

Conform Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare astăzi, 05 februarie 2026, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport.

Această modificare vine în susținerea agenților economici prin reducerea poverii financiare.

ANSA reiterează angajamentul de a simplifica în continuare serviciile publice, oferind suport continuu operatorilor din sectorul agroalimentar.