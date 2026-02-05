Accident rutier, soldat cu decesul unui bărbat de 43 de ani

De către
OdN
-
0
29

Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina.

 Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după care s-a inversat într-un șanț de scurgere a apei.
În urma impactului, șoferul a decedat pe loc.
  Poliția îndeamnă conducătorii auto să adapteze viteza la condițiile meteo și să evite manevrele riscante. (Foto: Poliția Republicii Moldova)

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPodcast OBSERVATORUL cu Stela Zabrian: Perioada dintre alegeri este la fel de responsabilă și la fel de solicitantă ca și în anii electorali / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.