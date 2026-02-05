Podcast OBSERVATORUL cu Stela Zabrian: Perioada dintre alegeri este la fel de responsabilă și la fel de solicitantă ca și în anii electorali / VIDEO

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
22

În trei ani din patru, În Republica Moldova au loc alegeri – locale generale, parlamentare sau prezidențiale. Anul 2026 este unul „liber de alegeri”, ceea ce este un bun prilej de a  vorbi pe îndelete cu persoana care de ani buni este responsabilă, în colaborarea cu alte instituții ale statului, de organizarea scrutinelor în strictă conformitatea cu Codul Electoral.

Această persoană este doamna Stela Zabrian, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Soroca nr.29, invitata Podcast-ului OBSERVATORUL. Vizionare plăcută!

Vedeți AICI și alte Podcasturi OBSERVATORUL.


Articolul precedentÎn patru localități sorocene vor fi extinse și îmbunătățite sistemele de alimentare cu apă
Articolul următorAccident rutier, soldat cu decesul unui bărbat de 43 de ani
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.