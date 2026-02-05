Podcast OBSERVATORUL cu Stela Zabrian: Perioada dintre alegeri este la fel de responsabilă și la fel de solicitantă ca și în anii electorali / VIDEO

În trei ani din patru, În Republica Moldova au loc alegeri – locale generale, parlamentare sau prezidențiale. Anul 2026 este unul „liber de alegeri”, ceea ce este un bun prilej de a vorbi pe îndelete cu persoana care de ani buni este responsabilă, în colaborarea cu alte instituții ale statului, de organizarea scrutinelor în strictă conformitatea cu Codul Electoral.
Această persoană este doamna Stela Zabrian, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Soroca nr.29, invitata Podcast-ului OBSERVATORUL. Vizionare plăcută!
