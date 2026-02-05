În patru localități sorocene vor fi extinse și îmbunătățite sistemele de alimentare cu apă

Asigurarea accesului la apă potabilă pentru comunitățile din Regiunea Nord rămâne o prioritate constantă pentru Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Recent, reprezentanții proiectului „Mă Implic – Implicare civică în guvernarea locală” și primarii din patru localități din raionul Soroca au analizat oportunitățile de corelare a investițiilor destinate extinderii și îmbunătățirii sistemelor de alimentare cu apă în satele Grigorăuca, Cureșnița Nouă, Rublenița și Șeptelici.

Participanții la întrevedere au convenit că intervențiile viitoare în domeniul asigurării cu apă a localităților menționate urmează să fie realizate în concordanță cu politicile și acțiunile planificate la nivelurile regional și național. Proiectul „Mă Implic – Implicare civică în guvernarea locală” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd., având drept scop consolidarea guvernării locale și îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate. (Foto: Agenția de Dezvoltare Regională Nord)