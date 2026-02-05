21 de tone de carne de pui au fost blocate la frontieră, după ce a fost depistată bacteria Salmonella infantis

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată)Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.

Imediat, inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întreg lotul, ulterior, de comun cu operatorul importator, a fost luată decizia de a returna carnea contaminată producătorului extern, informează ansa.gov.md a intrat în circuitul de consum.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează angajamentul său de a monitoriza strict toate produsele alimentare importate prin controale întărite la frontiera de stat (ordinul directorului general ANSA nr.45 din 2026) și îndeamnă consumatorii să achiziționeze carne și produse din carne exclusiv din locuri autorizate, care respectă normele de siguranță alimentară.

IMPORTANT! Carnea separată mecanic (CSM) este un produs obținut prin îndepărtarea resturilor de carne de pe oase sau carcase de păsări prin mijloace mecanice, care determină distrugerea sau modificarea structurii fibroase a mușchilor. 


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

