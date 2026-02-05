Anchetă internă după reținerea a șapte vameși care pretindeau mită – corupție sistemică la vamă

Serviciul Vamal desfășoară o anchetă internă, după perchezițiile efectuate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor Serviciului Vamal Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de „corupție sistemică”. Vameșii reținuți sunt suspectați că au cerut sistematic bani de la transportatorii de pasageri și colete. Doi dintre vameși au fost documentați de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).

Serviciul Vamal reiterează, într-un comunicat de presă, că menține o politică de „toleranță zero” față de corupție și amintește că orice abatere va fi sancționată conform legii.

Referitor la persoanele reținute de procurorii anticorupție și CNA și cele vizate de percheziții, Serviciul Vamal menționează că beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Instituția precizează că faptele investigate de procurori și de Centrul Național Anticorupție au avut loc în anul 2025. În această cauză Serviciul Vamal „asigură cooperarea deplină cu organele de urmărire penală” în acțiunile desfășurate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Municipală Cahul.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei șapte vameși au fost reținuți timp de 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate pe 28 ianuarie și sunt suspectați că, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, au abuzat de funcție și au cerut sistematic bani de la transportatorii de pasageri și colete. Pe baza materialelor dosarului, funcționarii ar fi cerut și primit până la 1.000 de euro pentru a evita supunerea vehiculelor controlului vamal și „pentru a permite intrarea în Republica Moldova a mărfurilor fără a fi vămuite”.

Un dosar similar a fost pornit în noiembrie 2023 în cazul unor polițiști de frontieră din România, de la Vama Sculeni, care ar fi pretins mită de la șoferi din Republica Moldova care transportau colete către și din țări din Europa. Dosarul de corupție sistemică era în gestiunea Direcției Naţionale Anticorupţie (DNA) Iaşi.

În decembrie 2024, două femei de afaceri au semnalat, pe Harta Corupției, de pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice, www.anticoruptie.md, că s-ar confrunta cu o situație, care, în opinia lor, ar fi creată pentru ca ele să dea mită vameșilor. Cazul a avut loc la Vama industrială Chișinău, unde staționa, de patru zile, lotul de marfă, pe care îl aduceau în Moldoiva din China. Femeile de afaceri spuneau că vameșii ar trage din timp, fără explicații, ca ele să dea mită. Conducererea Serviciului Vamal și al Vamei Chișinău au reacționat promt, la semnalarea cazului.

Atunci a reacționat șeful Vamei Chișinău, Iurie Gorea, promitând să cerceteze cazul. Peste câteva luni, funcționarul respectiv și un brochert vamal au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosart de corupție. Oamenii legii susțin că cei doi, în complicitate cu alte persoane, ar fi primit în mai multe tranșe suma de peste 40 de mii de dolari, bani care erau destinați pentru facilitarea trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Ar fi vorba despre importul de mărfuri în țară, destinate segmentului transnistrean.

Crina DUMITRIU, anticoruptie.md