Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare / VIDEO

Recent, în cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din municipiul Soroca s-a desfășurat un masterclass metodic interdisciplinar, care a inclus aplicații experiențiale și a avut tema „Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare”, realizat cu participarea conducătorilor de cerc din instituție.

Activitatea a fost organizată de Andriuță Angela, conducător de cerc coregrafic „Dorința”, având drept scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza dansul și mișcarea ca resurse pedagogice pentru menținerea echilibrului emoțional, reducerea stresului și crearea unui climat educațional pozitiv.

Masterclassul a avut un caracter interactiv și practic, participanții fiind implicați în exerciții de mișcare, relaxare, respirație și expresie corporală. Aceste activități au demonstrat cum elementele de dans pot fi integrate eficient în procesul educațional, nu doar ca mijloc artistic, ci și ca instrument de dezvoltare personală și profesională.

O surpriză deosebită a constituit-o prezența Anei Rujanschi, profesor în cadrul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, în calitate de oaspete special al activității, care a oferit participanților aprecieri valoroase și recomandări utile din propria experiență profesională.

Atmosfera a fost una deschisă și energizantă, cadrele didactice apreciind utilitatea aplicațiilor propuse, dar și starea de bine creată pe parcursul activității. Mulți participanți au menționat că astfel de inițiative contribuie la consolidarea relațiilor de echipă, la creșterea motivației și la îmbunătățirea calității muncii didactice.

1 de 8

Prin acest masterclass, C.C.C.A. „Speranța” continuă să promoveze educația modernă, centrată pe bunăstarea profesorului, creativitate și implicare activă în procesul de învățare.

Gîsca Mariana, conducătorul de cerc „Tânărul Jurnalist”