FALS: În Republica Moldova se va construi o fabrică de armament și muniții

Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții” în R. Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio licență de activitate, iar producerea armelor și munițiilor cu destinație militară rămâne, potrivit legii, exclusiv în competența instituțiilor statului.

Pe 4 februarie 2026, deputatul Vasile Costiuc a declarat într-un video pe rețelele de socializare că în R. Moldova se pregătește construcția unei „fabrici de armament și muniții”, acuzând partidul de guvernare că a permis, în secret, edificarea unui asemenea „hub”. „PAS aduce război, pentru că prin intermediul instituțiilor afiliate care se numesc Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Servicii Publice și Consiliul investițiilor strategice, a permis într-un final, secret, construirea unei fabrici de armament în R. Moldova”, a declarat Costiuc.

Deputatul afirmă că firma SRL Dynamic Alloy Engineering, fondată în 2024 de un cetățean din Qatar, ar fi solicitat în mod repetat licență pentru producerea și asamblarea armelor și munițiilor, activitate care nu a mai fost autorizată până acum în R. Moldova, iar aceasta i-a fost acordată de Consiliul investițiilor strategice (n. r. – CEIISS: Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului). „Această operațiune a început în 2024, printr-o cerere depusă de un cetățean din Qatar. ASP, pentru că nu era de competența lor, a respins cerere de șase ori. Pe 13 octombrie, însă Consiliul pentru investiții aprobă și eliberează licența”, a spus Vasile Costiuc.

Afirmațiile deputatului au fost distribuite de mai multe conturi de Facebook (aici, aici, aici și aici), canale de Telegram (aici și aici) și site-uri (aici și aici).

Investiții în domeniul civil, nu militar

Într-o reacție oficială, Agenția Servicii Publice (ASP) respinge acuzațiile și precizează că, pentru a putea realiza o investiție în domeniul de securitate a statului, orice investitor este obligat să obțină mai întâi o aprobare prealabilă a investiției, emisă de CEIISS. Doar după această etapă, potențialul investitor poate solicita o licență de activitate de la ASP.

Potrivit instituției, licențele eliberate de ASP vizează exclusiv activități din domeniul civil, cum ar fi producerea, asamblarea, importul sau reexportul, comercializarea armelor și a munițiilor cu destinație civilă (vânătoare, sport etc.), precum și reparația armelor cu destinație civilă. Un astfel de tip de licență este emis, de exemplu, pentru magazinele de arme de vânătoare sau sport.

ASP atrage atenția că există două domenii distincte de activitate: producerea munițiilor și armamentelor cu destinație civilă și producerea munițiilor și armamentelor cu destinație militară, utilizate în activități militare. Instituția subliniază că nu emite și nu poate emite licențe pentru producerea armelor și munițiilor cu destinație militară. Conform legislației în vigoare, doar instituțiile statului au dreptul să desfășoare astfel de activități.

În cazul companiei SRL Dynamic Alloy Engineering, ASP precizează că aceasta a depus documentele pentru obținerea unei licențe aferente activităților din domeniul civil, dar a primit refuz. „Potențialul investitor a depus la ASP actele pentru perfectarea licenței pentru producerea, asamblarea, importul sau reexportul, comercializarea armelor și a munițiilor cu destinație civilă și reparația armelor cu destinație civilă. Până în prezent, acesta a fost refuzat de mai multe ori, din cauza că dosarul nu conținea toate actele necesare (inclusiv, procedurale) pentru adoptarea unei decizii pozitive. La moment, la ASP nu există o nouă cerere depusă de acest potențial investitor pentru a i se elibera licența de activitate”, susține instituția.

Clarificări privind rolul CEIISS

Într-adevăr, la 13 octombrie 2025, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a acceptat condiționat aprobarea prealabilă a investiției pentru compania SRL Dynamic Alloy Engineering, solicitând declararea beneficiarului efectiv real și prezentarea informațiilor privind modul de realizare a investițiilor. Cu toate acestea, investitorul nu a obținut licența de activitate necesară pentru a începe activitatea.

Consiliul pentru Promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a fost creat în anul 2016 prin hotărâre de Guvern, iar în 2025 a fost reorganizat în Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS), atribuțiile fiind păstrate. Din componența CEIISS fac parte conducătorii mai multor instituții-cheie ale statului, inclusiv ministerele Dezvoltării Economice și Digitalizării, Justiției, Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Energiei, Apărării, Mediului, Finanțelor și Afacerilor Interne, precum și Agenția de Investiții, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, SPCSB, CNPF, Banca Națională a Moldovei și Agenția Proprietății Publice. Președintele CEIISS este prim-ministrul Republicii Moldova, iar ASP asigură secretariatul Consiliului.

Victoria Borodin, Mihai Avasiloaie, Stopfals.md