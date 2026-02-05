Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți

Astăzi, 5 februarie 2026, raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak. Oficialul ucrainean  a avut o întrevedere oficială cu Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale, informează provincial.md

Discuțiile s-au axat pe implementarea și valorificarea prevederilor Acordului de colaborare semnat între Raionul Drochia și Raionul Cernăuți, precum și pe identificarea unor noi direcții de cooperare în domenii de interes reciproc, inclusiv administrație publică, economie, dezvoltare locală și schimb de bune practici.

Părțile au subliniat importanța consolidării parteneriatului instituțional, exprimându-și disponibilitatea de a intensifica dialogul și de a promova inițiative comune care să contribuie la dezvoltarea durabilă a ambelor raioane.

Vizita de lucru a reconfirmat angajamentul ambelor administrații de a continua și aprofunda relațiile de colaborare, în spiritul bunei vecinătăți și al cooperării transfrontaliere.


