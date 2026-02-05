Parteneriat în numele viitorului tinerilor din Soroca

 Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a încheiat un acord de colaborare cu AO Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor”, realizat cu sprijinul proiectului „Promovarea angajării tineretului în Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei ( GIZ), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Scopul acestui acord este creșterea gradului de ocupare a tinerilor NEET din raionul Soroca, prin valorificarea resurselor și experienței ambilor parteneri în promovarea oportunităților de angajare, dezvoltarea competențelor profesionale și implementarea programelor practice de inserție pe piața muncii. (SURSA: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est)

