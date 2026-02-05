Polei în Soroca: elevii din mai multe școli din raion stau mâine acasă

De către
Vadim Șterbate
-
0
1721

Din cauza condițiilor meteo, și în special a poleiului, elevii de la mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca vor sta mâine acasă. Unii școlari vor recupera orele în alte zile, alții vor învăța online.

Astfel elevii de la Liceele Teoretice „Petru Rareș”, „Constantin Stere”, „Ion Creangă” și „Alexandr Pușkin” din municipiul Soroca vor învăța mâine online. La fel vor face și elevii care studiază la Visoca și în Căinarii Vechi. Acasă vor sta, conform informațiilor preliminare, și vor recupera ulterior, școlarii care învață la Cremenciug, Cerlina, Holoșnița, Vasilcău, Vărăncău, Vădeni, Volovița și Sobari.

Între timp urmează să ia decizii referitor la ziua de mâine și celelalte instituții de învățământ din raionul Soroca.


