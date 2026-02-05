Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu

Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri.

Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu nu a anunțat despre asemenea programe, iar autenticitatea videourilor a fost infirmată de serviciul de presă al Guvernului.

Videourile sunt trucate cu inteligența artificială, iar conturile care sponsorizează postările au nume englezești și sunt administrate din țări ca Vietnam sau Ucraina.

Biblioteca de reclame ale unor conturi care sponsorizează escrocheriile respective arată existența, în prezent, a sute de reclame înșelătoare care rulează pe Facebook și Instagram.

 


