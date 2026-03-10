Anunț important: Evitați utilizarea apei din Nistru pentru consumul casnic și nu intrați în panică!

Autoritățile Publice Locale din Soroca informează cetățenii că în zona orașului Otaci au fost observate pete de ulei pe suprafața râului Nistru. Autoritățile competente au fost sesizate, iar situația este în curs de monitorizare și evaluare pentru a determina sursa poluării și impactul asupra mediului.

„În acest context, îi rugăm rugăm pe cei care utilizează apa din râul Nistru pentru uz casnic, adăparea animalelor sau alte activități, să manifestați prudență și să evitați utilizarea apei din râu până la clarificarea situației. De asemenea, în cazul în care observați modificări ale culorii apei, miros de produse petroliere sau alte semne de poluare în sectorul aferent localității dumneavoastră, vă rugăm să informați de urgență autoritățile” se spune în comunicatul APL.

Petele plutesc în prezent între satele Cremenciug și Holoșnița, iar la apropierea de zona de captare a apei de lângă Cosăuți, pomparea apei din Nistru ar putea fi temporar sistată. Specialiștii DSE Soroca îndeamnă cetățenii să nu intre în panică, dar să fie vigilenți până la clarificarea situației.

O secvență video filmată anterior în zona satului Naslavcea și postat pe Facebook arată petele de pe Nistru. Scurgerea are loc după atacarea infrastructurii energetice din Novodnestrovsk, regiunea Cernăuți, Ucraina, în noaptea de 7 martie cu rachete lansate de forțele ruse. Orașul Novodnestrovsk se află în apropierea barajului și hidrocentralei de pe Nistru, o infrastructură energetică strategică pentru regiune. În cazul în care barajul ar fi grav avariat, consecințele ar putea depăși granițele Ucrainei, afectând și localitățile din aval, inclusiv din Republica Moldova.

VEZI ȘI: