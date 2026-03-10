Act de huliganism la un teren de joacă din preajma Cetății Soroca / VIDEO

Un video apărut recent pe o rețea de socializare arată un act de huliganism care ar fi avut loc în apropierea Cetății Soroca, la un teren de joacă pentru copii. Imaginile au stârnit reacții în rândul locuitorilor, iar autoritățile au fost întrebate ce măsuri vor fi luate în acest caz.

Serviciul de presă al Primăriei municipiului Soroca ne-a spus că, așteaptă ca organele de poliție să identifice persoana responsabilă. Ulterior, aceasta va fi sancționată conform legislației.

Autoritățile locale spun că condamnă orice act de vandalism asupra bunurilor municipale. Potrivit acestora, lucrările realizate în oraș sunt plătite din banii cetățenilor, iar din acest motiv locuitorii sunt îndemnați să respecte spațiile publice și curățenia.

De cealaltă parte, serviciul de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca informează că, până în acest moment, nu a fost depusă nicio sesizare oficială la poliție cu privire la incidentul menționat.

Totuși, după apariția imaginilor video în spațiul public, poliția s-a autosesizat și a început verificările. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului și să identifice persoanele implicate.

După finalizarea verificărilor, poliția va aplica măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare.