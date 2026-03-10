Doar un singur caz de gripă sezonieră a fost înregistrat, în raionul Soroca, în ultima săptămână

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 2 – 8 martie 2026 (săptămâna 10/2026), au fost înregistrate 3040 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 20% față de săptămâna precedentă.

În perioada menționată, au fost înregistrate 77 de cazuri de gripă sezonieră, fiind cu 32% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna precedentă, distribuite astfel: 52 de cazuri în mun. Chișinău, 4 cazuri în Dondușeni, câte 3 cazuri în Anenii Noi și Ialoveni, câte 2 cazuri în Briceni, Căușeni, Edineț și Orhei, câte un caz în Bălți, Călărași, Sângerei, Soroca, Ștefan Vodă, Ungheni și Ceadâr-Lunga.

Totodată, în săptămâna 10/2026 au fost înregistrate 3 cazuri de COVID-19.

Specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun, respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și gurii cu un șervețel sau folosirea plicii cotului în timpul tusei și strănutului), respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise, realizarea triajului observațional zilnic în cadrul unităților preșcolare, adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii, menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.