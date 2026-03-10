Până la 31 martie 2026 Polița de asigurare medicală poate fi procurată cu 2.527 de lei, în loc de costul total – 12.636 lei

Au rămas zile numărate până când cetățenii Republicii Moldova mai pot să-și procure Polița de asigurare medicală la un preț redus. Vă reamintim că, cetățenii care achită prima de asigurare medicală până la 31 martie pot beneficia de o reducere de aproximativ 80% din costul total – în loc de 12.636 de lei, aceștia vor plăti 2.527 de lei.

Compania Națională de Asigurări în Medicină informează că, de la începutul anului și până în prezent peste 81.000 de persoane și-au cumpărat polița medicală achitată în sumă fixă, ceea ce îmseamnă cu aproximativ 2.400 mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Vă reamintim că, procedura de achitare este simplă și poate fi realizată atât online, prin intermediul platformei guvernamentale MPay, cât și fizic, la oficiile poștale sau la bănci, cu prezentarea buletinului de identitate. Datele CNAM arată că peste 84% dintre locuitorii Republicii Moldova dețin deja o poliță de asigurare medicală, fiind asigurați fie prin intermediul locului de muncă, fie de stat, fie prin plata individuală a primei. În același timp, aproximativ 16% dintre persoane rămân neasigurate, o parte dintre acestea fiind cetățeni care se află peste hotare și nu au obligația de a se asigura pe perioada aflării în afara republicii.