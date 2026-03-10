Scumpiri în lanț la carburanți: Ce se întâmplă pe piața din Republica Moldova? Există riscul unui deficit? ANALIZĂ

Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta în Republica Moldova, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Sursele NewsMaker afirmă că unii importatori au început să rețină combustibilul, întrucât prețul de vânzare cu amănuntul stabilit de ANRE este mai mic decât costul de achiziție.

Partenerii noștri, publicația online NewsMaker, au analizat dacă există riscul apariției unui deficit de carburanți, cât ar putea crește prețurile la benzină și motorină și în ce măsură această situație ar putea alimenta din nou inflația, care abia a reintrat în coridorul țintă stabilit de Banca Națională.

Carburanții se scumpesc în fiecare zi

După reluarea, la sfârșitul lunii februarie, a conflictului din Iran, cotațiile Platts (prețuri de referință) pentru produsele petroliere au crescut semnificativ: cu 50% în cazul motorinei și cu 23% pentru benzină, a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

ANRE face trimitere la agenția Reuters, care a relatat că la 9 martie 2026 prețul unui baril de petrol de tip Brent pe bursele mondiale era de 116 dolari.

Creșterea prețurilor la petrol și produse petroliere este explicată de ANRE printr-o combinație de factori:

– perturbarea transportului petrolului și a produselor petroliere prin Strâmtoarea Hormuz;

– atacurile asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului Persic;

– incertitudinea privind durata și posibila escaladare a conflictului.

ANRE a amintit că o dinamică similară a fost observată în primăvara anului 2022, pe fondul izbucnirii războiului din Ucraina.

Publicația Meduza a scris, cu referire la Bloomberg, că pe 9 martie 2022 prețul petrolului ajunsese la 119,5 dolari pe baril, iar ulterior, în aceeași lună, a urcat până la 139 de dolari pe baril. Maximul istoric a fost înregistrat în 2008 – 147 de dolari pe baril.

Cum este afectată Republica Moldova

În Republica Moldova, de câțiva ani, prețurile la combustibil sunt reglementate. ANRE stabilește prețurile maxime pentru benzina A-95 și motorină, în funcție de cotațiile medii de piață Platts din ultimele două săptămâni. La calcularea prețului maxim de vânzare cu amănuntul, instituția ia în considerare și cursul valutar, accizele, TVA-ul, precum și marja comercială a stațiilor PECO (3,62–3,64 lei pe litru).

Potrivit ANRE, mecanismul actual de reglementare a prețurilor cu amănuntul la benzină și motorină „atenuează fluctuațiile bruște ale pieței și nu permite companiilor petroliere să intervină speculativ în procesul de formare a prețurilor prin majorări nejustificate”.

Pe 10 martie, ANRE a actualizat din nou prețurile maxime de vânzare cu amănuntul la carburanți. Astfel, prețul benzinei A-95 va crește cu încă 28 de bani, până la 24,82 lei pe litru, iar cel al motorinei – cu 72 de bani, până la 23,59 lei pe litru.

Există riscul unui deficit de combustibil în Moldova?

ANRE afirmă că nivelul mediu al stocurilor de combustibil „este suficient pentru a acoperi toate necesitățile curente ale consumatorilor”. Reprezentanții instituției au declarat pentru NM că stocurile de motorină din Republica Moldova sunt suficiente pentru aproximativ 15 zile de consum, iar cele de benzină – pentru circa 20 de zile.

Unul dintre jucătorii de pe piață, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat într-o discuție cu NM că este posibil ca în țară să existe stocuri de combustibil suficiente pentru o astfel de perioadă. Totuși, potrivit acestuia, costul real al combustibilului este cu aproximativ 4 lei mai mare decât prețul plafon stabilit de ANRE.

Potrivit acestuia, în baza cotațiilor medii din ultimele 14 zile, combustibilul era achiziționat de la două rafinării din România: una dintre ele a fost închisă pentru lucrări de reparație în februarie, iar cealaltă nu funcționează încă din toamna anului trecut. În prezent, a precizat interlocutorul, livrările sunt efectuate prin terminalul din Constanța, unde prețul este stabilit în funcție de cotația zilnică curentă.

Acesta a mai spus că prețul real al combustibilului este în prezent de aproximativ 29 de lei pe litru, iar stocurile din compania pe care o reprezintă sunt suficiente „pentru una-două zile”.

„Nu putem cumpăra și vinde în pierdere. Trebuie fie să așteptăm până pe 16 martie, când prețul ANRE va ajunge la nivelul actual al prețului de achiziție, caz în care pe piață este posibil un deficit, fie guvernul va lua o anumită decizie care să permită să nu așteptăm până pe 16 martie, ci să introducem aceste prețuri deja acum. Oricum ele vor ajunge treptat la acest nivel, în patru zile, dar nu va exista deficit”, consideră interlocutorul NM.

Menționăm că rețeaua de benzinării TLX (care are în total șapte stații) a anunțat pe rețelele sociale încă acum patru zile că a decis să își închidă stațiile, deoarece toate stocurile au fost vândute, iar costul noului combustibil s-a dovedit a fi mai mare decât prețul stabilit de ANRE.

„Este posibil ca marile companii să fi avut și să aibă anumite stocuri și să poată face această tranziție mai lin. Dar pentru noi acestea sunt cheltuieli imposibile. Deocamdată va trebui să rămânem închise”, se menționa în mesajul companiei.

Într-un nou mesaj, TLX a precizat că, potrivit cotațiilor actuale, costul motorinei va depăși 30 de lei pe litru „la achiziție”. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, compania îi îndeamnă pe șoferi să își facă rezerve de combustibil.

Un corespondent NM a observat, de asemenea, în weekendul trecut, la o stație a uneia dintre rețelele mici de benzinării, lipsa motorinei pe panoul de afișaj.

Publicația Fără Filtre a publicat un video filmat la una dintre benzinăriile din Republica Moldova unde a fost stabilită o limită pentru alimentarea cu motorină – până la 250 de lei pentru persoane fizice și până la 50 de lei pentru persoane juridice. De asemenea, publicația Realitatea a publicat o fotografie de la o benzinărie din Chișinău, unde un șofer a adus în portbagajul mașinii un recipient mare pentru a face rezerve de combustibil.

Fostul director al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, a declarat pentru NM că și fermierii se confruntă cu probleme la achiziția en-gros de motorină.

„Companiile fie au încetat vânzările, fie le-au limitat la 1–4 tone pentru o singură persoană. Prețul en-gros al motorinei, [care, spre deosebire de cel cu amănuntul, nu este reglementat], este cu 4 lei mai mare decât prețul cu amănuntul. Cred că firmele, având rezerve cumpărate mai ieftin și văzând situația de pe piață, păstrează volumele pentru a le vinde atunci când prețul va crește, pentru a obține mai mult profit”, consideră Slusari.

În opinia lui, Consiliul Concurenței ar trebui să verifice dacă există în prezent o înțelegere pe piața produselor petroliere și dacă importatorii de combustibil nu rețin stocurile. „Peste două-trei zile, prețul conform formulei ANRE va fi și mai mare, iar deficitul va dispărea”, crede Slusari.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat pe 9 martie că a organizat o ședință cu importatorii și distribuitorii de combustibil. „Am analizat mecanismele care urmează să fie implementate pentru ca această creștere a prețurilor să fie treptată și să nu aibă un impact direct și imediat asupra consumatorilor din Republica Moldova”, a declarat Junghietu, adăugând că statul va putea asigura cererea de combustibil în țară atât din partea instituțiilor publice, cât și din partea consumatorilor obișnuiți.

Ce spun experții?

Expertul în domeniul energetic Sergiu Tofilat consideră că combustibil va exista în regiune, însă prețul acestuia va crește simțitor. „În prezent, prețul produselor petroliere la bursă este mai mare decât prețul cu amănuntul la benzinării. Se ajunge la situația în care motorina la pompă costă 23 de lei, iar costul ei real este de aproximativ 28 de lei”, a menționat Tofilat. În opinia sa, în prezent actorii de pe piață vând combustibil cumpărat anterior.

„Dacă nu se întreprinde nimic, ne putem confrunta cu un deficit. Cel mai bine ar fi ca vânzările en-gros să se facă prin bursă. Atunci acolo se va forma prețul real. Trebuie discutat. Este clar că reglementarea prețurilor la combustibil a fost o măsură temporară, până când Consiliul Concurenței își va pune în ordine activitatea. Nu putem continua astfel la nesfârșit. Este clar că într-un termen scurt nu poate fi corectată activitatea Consiliului. Trebuie decis ce formulă să fie adoptată, astfel încât furnizorii de combustibil să nu lucreze în pierdere”, a subliniat Tofilat.

Expertul economic al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, la rândul său, a avertizat că pe parcursul întregii săptămâni Republica Moldova va avea parte de un maraton al creșterii prețurilor, însă metodologia ANRE va permite evitarea unui salt brusc. El consideră, de asemenea, că „probabilitatea unui deficit este foarte mică”. Totuși, în viitorul apropiat inflația ar putea crește.

„Credeam că vârful inflației a trecut deja. Pe data de 9 martie se poate spune că benzina și motorina se vor scumpi. Există o probabilitate ridicată de creștere a prețurilor la gaz: comparativ cu luna ianuarie, prețul gazului a crescut de două ori. Inflația ar putea accelera până la 7–9%. Este neplăcut și este peste coridorul inflației [stabilit de Banca Națională — 5% ± 1,5%]”, a spus expertul.

Autor: Nicolai Paholinițchii, NewsMaker.md