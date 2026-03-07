Atac cu rachete rusești la barajul de pe Nistru: explozii în toiul nopții în Novodnestrovsk

Orașul Novodnestrovsk din regiunea Cernăuți, Ucraina, a fost lovit în noaptea de 7 martie de un atac cu rachete lansat de forțele ruse. În jurul orei 03:00 au fost auzite mai multe explozii în apropierea localității, după care orașul a rămas fără energie electrică, iar la locul impactului a izbucnit un incendiu.

Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană și de Forțele Aeriene ale Ucrainei, lovitura a avut loc în primele ore ale dimineții de 7 martie. Jurnaliștii de la „Suspilne” au relatat că în jurul orei 03:00 s-au auzit trei explozii în afara orașului Novodnestrovsk, situat în regiunea Cernăuți, aproape de granița cu Republica Moldova.

La scurt timp după explozii, alimentarea cu energie electrică în oraș a fost întreruptă. Martorii și corespondenții presei locale au raportat că la locul unde au căzut rachetele a izbucnit un incendiu. Înainte de atac, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis avertizări privind deplasarea unor rachete de croazieră în direcția orașului Novodnestrovsk, ceea ce indica un risc iminent de lovituri asupra infrastructurii din zonă.

Orașul Novodnestrovsk se află în apropierea barajului și hidrocentralei de pe Nistru, o infrastructură energetică strategică pentru regiune. În cazul în care barajul ar fi grav avariat, consecințele ar putea depăși granițele Ucrainei, afectând și localitățile din aval, inclusiv din Republica Moldova.

Pentru municipiul Soroca, situat pe malul Nistrului la aproximativ câțiva zeci de kilometri în aval, o eventuală avarie majoră a barajului ar putea reprezenta un risc semnificativ de inundații.

Deocamdată, autoritățile locale nu au publicat informații oficiale privind amploarea pagubelor sau existența unor victime. Situația este în curs de evaluare, iar echipele de intervenție verifică locul impactului.

Atacul nocturn asupra orașului Novodnestrovsk evidențiază din nou vulnerabilitatea infrastructurii energetice din regiune în contextul războiului din Ucraina. În lipsa unor date oficiale despre victime sau pagube, autoritățile continuă să evalueze consecințele loviturilor, iar localnicii se confruntă cu întreruperi de curent și cu incertitudinea privind evoluția situației de securitate.