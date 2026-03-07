(Și) Elevii din raioanele Soroca, Drochia și Florești pot participa la concursul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”,

Ministerul Educației și Cercetării organizează concursul republican „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”, care are drept scop formarea și consolidarea memoriei istorice, a conștiinței civice și a spiritului de responsabilitate față de valorile statului Republica Moldova, prin studierea și promovarea adevărului istoric despre Memoria Războiului pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

La concurs pot participa elevii claselor a IX-a – a XII-a din instituțiile de învățământ general și mediu de specialitate din Republica Moldova. Elevii care își doresc să participe la concurs urmează să elaboreze, individual sau în grup, un produs video, sub formă de material video-documentar, prezentare multimedia, interviu video, studiu de caz realizat în format video sau portret video al unui participant la evenimentele din 1992, victime a deportărilor, represiunilor, foamete și descendenții lor. Oferta de participare va putea fi depusă în perioada 23-28 martie 2026 la adresa cancelaria@mec.gov.md. În titlul scrisorii se va menționa în mod obligator „Pentru participare la concursul republican organizat în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european””. Produsul video (5-10 min) trebuie să conțină o filmare originală, dedicată unuia dintre cele trei componente: Războiul pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, deportărilor și foametei organizate de regimul totalitar sovietic în RASSM și RSSM.

Evaluarea produselor prezentate la concurs va avea loc în perioada 28 martie – 31 martie 2026, de către Comisia de concurs, în baza criteriilor de evaluare și a punctajului stabilite în Regulament.

Punctajul maxim acordat pentru fiecare produs este de 200 de puncte, dintre care 100 de puncte acordate de Comisie și 100 de puncte acumulate în baza vizualizărilor, aprecierilor și distribuirilor pe rețelele sociale.

Prioritate se va acorda combinației dintre aspectul național, tematică locală și istoriile personalizate (studiile de caz cu eroi și veterani de război, victime ale represiunilor, deportați și descendenți, victime ale foametei și descendenți).

Ceremonia de anunțare a rezultatelor Concursului și de premiere a câștigătorilor va fi organizată de MEC la 1 aprilie 2026. Învingătorii vor fi premiați cu diplome, premii bănești și mențiuni.