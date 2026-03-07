Au fost aprobate listele persoanelor vulnerabile din Soroca ce vor primi în luna martie mese gratuite la cantinele sociale

Zeci de persoane social-vulnerabile din municipiul Soroca vor beneficia de alimentație gratuită în cantinele sociale ale orașului în luna martie 2026, după ce autoritățile locale au aprobat oficial listele beneficiarilor. Decizia vizează în special pensionari și persoane cu dizabilități care au nevoie de sprijin alimentar.

Sprijin alimentar pentru persoanele vulnerabile din Soroca

Primăria municipiului Soroca a aprobat, printr-o dispoziție emisă la 2 martie 2026, listele persoanelor social-vulnerabile care vor beneficia de mese gratuite în cantinele sociale din oraș pe parcursul lunii martie. Măsura face parte din programul local de sprijin social destinat persoanelor cu venituri reduse sau aflate în dificultate.

Decizia a fost adoptată în baza prevederilor legislației privind administrația publică locală și a regulamentelor care reglementează funcționarea cantinelor de ajutor social și alimentarea persoanelor defavorizate.

Aproape 60 de beneficiari incluși în program

Listele anexate dispoziției includ persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din municipiul Soroca care se confruntă cu dificultăți materiale. În total, programul de alimentație gratuită va include:

29 de beneficiari pentru cantina socială nr. 1 (ÎI „E. Stavita”)

30 de beneficiari pentru cantina socială nr. 2 (ÎI „Groza Victor”)

Majoritatea beneficiarilor sunt pensionari, însă pe liste se regăsesc și persoane cu dizabilități de grad sever, mediu sau accentuat. Datele beneficiarilor au fost analizate în baza mai multor criterii sociale, inclusiv venitul din pensie și situația socială.

Cantinele sociale – sprijin esențial pentru persoanele cu venituri mici

Cantinele sociale reprezintă una dintre principalele forme de sprijin oferite de autoritățile locale persoanelor aflate în dificultate. Prin intermediul acestora, beneficiarii pot primi mese gratuite, contribuind la asigurarea necesarului alimentar pentru persoanele care trăiesc din pensii mici sau care au probleme de sănătate.

În contextul creșterii costurilor de trai, astfel de programe devin tot mai importante pentru persoanele în vârstă sau pentru cele cu dizabilități, care se confruntă frecvent cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază. Autoritățile locale urmează să asigure implementarea programului pe durata lunii martie 2026, astfel încât beneficiarii incluși în liste să poată primi alimentația gratuită stabilită.