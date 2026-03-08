Primăria Soroca organizează un flashmob de Ziua Internațională a Femeii: astăzi vor fi oferite 700 de lalele

Primăria municipiului Soroca a emis o dispoziție oficială privind organizarea unui flashmob dedicat Zilei Internaționale a Femeii, care va avea loc pe 8 martie 2026. Evenimentul va include oferirea a 700 de lalele, achiziționate din bugetul destinat activităților de tineret, cu o valoare totală de 21.000 de lei.

Autoritățile locale din Soroca pregătesc o acțiune publică dedicată Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie. Decizia a fost formalizată printr-o dispoziție semnată la 25 februarie 2026 de primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi.

Documentul stabilește organizarea unui flashmob în municipiu, acțiune care are scopul de a celebra femeile și de a implica comunitatea locală într-un eveniment public cu caracter simbolic. Inițiativa este realizată în baza prevederilor legislației privind administrația publică locală, finanțele publice locale și politicile pentru tineret.

Conform dispoziției, autoritățile locale au aprobat și devizul de cheltuieli pentru organizarea evenimentului. Potrivit anexei documentului, bugetul este destinat achiziționării florilor ce vor fi oferite în cadrul acțiunii. Astfel, pentru eveniment vor fi cumpărate 700 de lalele, fiecare cu prețul de 30 de lei, suma totală alocată fiind de 21.000 de lei.

Evenimentul face parte din seria manifestărilor publice dedicate Zilei Internaționale a Femeii, sărbătoare care celebrează anual rolul și contribuția femeilor în societate. Astfel de acțiuni au loc în multe localități din Republica Moldova și includ activități culturale, artistice sau simbolice.


