Pete suspecte, observate pe râul Nistru: Ministerul Mediului cunoaște despre caz

Apa râului Nistru, în nordul Moldovei, s-a acoperit cu pete asemănătoare celor de benzină sau motorină. Este vorba despre satul Naslavcea, mai sus pe cursul râului, în apropierea localității Camenca.

În prezent, aceste pete plutesc în direcția orășelului Camenca din Transnistria, transmite stiri.md cu referire la t.me Întrebați despre situația din Republica Moldova, reprezentanții Ministerului Mediului ne-au comunicat că autoritățile cunosc despre acest caz și vor reveni cu detalii. Colaj: Știri.md