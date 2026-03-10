Mama Ludmilei Vartic ar fi știut prin ce trecea fiica ei. Dezvăluirile unei vecine

Mama Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care s-ar fi sinucis după presupuse abuzuri, ar fi știut prin ce trecea fiica ei. Cel puțin asta a declarat o vecină.

„Bărbatul a dat-o afară, copiii i-a lăsat la dânsul și ea a venit la mama ei aici. Nu prea des venea, dar în ultimul timp venea mai des, că trăia aici de vreo câteva zile. Vreo săptămână a trăit aici, că ea a fost alungată. Și mai departe, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. (…) El o bătea tare, a fost umilită tare, îmi spunea și mama ei că o jignea”, a dezvăluit femeia.

Foto: Colaj știri.md