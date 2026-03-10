Condamnat la 11 ani de închisoare pentru că și-a ucis „prietenul” de pahar

De către
OdN
-
0
18

Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat în vârstă de 71 de ani, învinuit de omor, comis într-o localitate din raionul Anenii Noi.

Prin sentința recent pronunțată, inculpatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md.

Potrivit materialelor cauzei, la 06 martie 2025, după un conflict spontan izbucnit între inculpat și un bărbat, cu care consumase alcool, la domiciliul ultimului, i-a aplicat victimei cu un cuțit, mai multe lovituri pe diferite părți ale corpului, dintre care una în abdomen. Leziunea corporală respectivă a avut legătură cauzală directă cu decesul victimei.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, totodată, probatoriul administrat și prezentat de către acuzatorul de stat, inclusiv raportul de expertiză privind probele ADN, a determinat instanța să concluzioneze privind vinovăția inculpatului.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.

Procuratura atrage atenția asupra pericolului consumului excesiv de alcool, care poate favoriza decizii impulsive și fapte grave. Vă îndemnăm să consumați alcool responsabil, protejând astfel siguranța familiei și a comunității.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCompensațiile la căldură pentru luna februarie sunt disponibile pe cardurile bancare și la oficiile poștale
Articolul următorMama Ludmilei Vartic ar fi știut prin ce trecea fiica ei. Dezvăluirile unei vecine
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.