Condamnat la 11 ani de închisoare pentru că și-a ucis „prietenul” de pahar

Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat în vârstă de 71 de ani, învinuit de omor, comis într-o localitate din raionul Anenii Noi.

Prin sentința recent pronunțată, inculpatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md.

Potrivit materialelor cauzei, la 06 martie 2025, după un conflict spontan izbucnit între inculpat și un bărbat, cu care consumase alcool, la domiciliul ultimului, i-a aplicat victimei cu un cuțit, mai multe lovituri pe diferite părți ale corpului, dintre care una în abdomen. Leziunea corporală respectivă a avut legătură cauzală directă cu decesul victimei.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, totodată, probatoriul administrat și prezentat de către acuzatorul de stat, inclusiv raportul de expertiză privind probele ADN, a determinat instanța să concluzioneze privind vinovăția inculpatului.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.

Procuratura atrage atenția asupra pericolului consumului excesiv de alcool, care poate favoriza decizii impulsive și fapte grave. Vă îndemnăm să consumați alcool responsabil, protejând astfel siguranța familiei și a comunității.