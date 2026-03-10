Compensațiile la căldură pentru luna februarie sunt disponibile pe cardurile bancare și la oficiile poștale

Cetățenii pot ridica compensațiile la căldură pentru luna februarie, oferite în cadrul programului „Ajutor la contor”. Plățile sunt disponibile atât pe cardurile bancare, cât și la oficiile poștale, informează moldpres.md

De compensații beneficiază circa 622 de mii de familii eligibile. Cele mai multe plăți sunt destinate gospodăriilor care utilizează combustibili solizi, urmate de cele care se încălzesc cu gaze naturale, energie termică și energie electrică.

Solicitată de agenție, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul continuă să sprijine populația în sezonul rece, prin măsuri ce combină ajutorul financiar cu programe de eficiență energetică menite să reducă vulnerabilitatea pe termen lung.