Compensațiile la căldură pentru luna februarie sunt disponibile pe cardurile bancare și la oficiile poștale

De către
OdN
-
0
15

Cetățenii pot ridica compensațiile la căldură pentru luna februarie, oferite în cadrul programului „Ajutor la contor”. Plățile sunt disponibile atât pe cardurile bancare, cât și la  oficiile poștale, informează moldpres.md

De compensații beneficiază circa 622 de mii de familii eligibile. Cele mai multe plăți sunt destinate gospodăriilor care utilizează combustibili solizi, urmate de cele care se încălzesc cu gaze naturale, energie termică și energie electrică.

Solicitată de agenție, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul continuă să sprijine populația în sezonul rece, prin măsuri ce combină ajutorul financiar cu programe de eficiență energetică menite să reducă vulnerabilitatea pe termen lung.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentElevii de la Gimnaziul din Șolcani au aflat despre importanța respectării drepturilor omului și a șanselor egale pentru fiecare persoană
Articolul următorCondamnat la 11 ani de închisoare pentru că și-a ucis „prietenul” de pahar
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.