Elevii de la Gimnaziul din Șolcani au aflat despre importanța respectării drepturilor omului și a șanselor egale pentru fiecare persoană

La Gimnaziul Șolcani a fost organizată recent o sesiune de informare dedicată temelor egalității de gen și accesului la justiție, activitate care a reunit elevi dornici să înțeleagă mai bine importanța respectării drepturilor omului și a șanselor egale pentru fiecare persoană, indiferent de gen. Evenimentul a avut drept scop creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul tinerilor cu privire la valorile unei societăți echitabile. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat ce înseamnă, în mod concret, egalitatea de gen în viața de zi cu zi – acasă, la școală și în comunitate. Elevii au reflectat asupra modului în care responsabilitățile, oportunitățile și așteptările pot fi influențate de stereotipuri și prejudecăți, învățând să identifice situațiile în care fetele și băieții nu beneficiază de aceleași șanse.

Un subiect important abordat în cadrul sesiunii a fost impactul stereotipurilor de gen asupra alegerilor educaționale și profesionale. Prin exemple practice și situații inspirate din realitate, elevii au descoperit cum ideile preconcepute pot limita potențialul unei persoane și pot crea bariere în dezvoltarea personală. Activitatea a încurajat gândirea critică și promovarea respectului reciproc, subliniind faptul că fiecare individ are dreptul să-și urmeze visurile fără a fi condiționat de norme rigide impuse de societate. Sesiunea s-a desfășurat într-un mod interactiv și dinamic, bazat pe dialog, întrebări deschise și exerciții de reflecție. Elevii au avut posibilitatea să își exprime opiniile, să împărtășească experiențe și să contribuie activ la dezbatere, creând un spațiu sigur și prietenos pentru învățare.

Prin această activitate, elevii de la Gimnaziul Șolcani au făcut un pas important spre înțelegerea rolului lor în construirea unei societăți bazate pe echitate, respect și responsabilitate. Informarea și educația rămân instrumente esențiale în formarea unei generații conștiente, implicate și pregătite să promoveze valorile dreptății și egalității în comunitatea din care fac parte.

Activitatea se înscrie în cadrul proiectului „Împuternicirea femeilor din Moldova prin justiție, egalitate și oportunități”, desfășurat sub egida Programului de Vecinătate pentru Egalitate de Gen și Incluziune, coordonat de KVINFO și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, fiind implementat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA