Să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

CUM ÎȚI VEI AȘTERNE, AȘA VEI DORMI

La școala din deal, ca la orice liceu,

Copiii învață de bine, de rău,

Iar cei ce nu vor pic de carte să-nvețe,

Vor vinde tot felul de boarfe prin piețe…

MONOLOGUL PROFESORULUI

Toți elevii din Cetate

Drepturi au nenumărate.

Cum pot eu să le țin piept,

Dacă nu am nici un drept?!

MÂNCĂCIOSUL

Lenevos de felul lui,

La mâncare vine-alene,

Dar mănâncă dumnealui

Cadiacul la pomene…

UNUI FOST LIDER

În urmă cu vreo patru sau cinci ani,

A fost de-o bandă scuturat de bani.

Un car de părăluțe i-au luat,

C-a jecmănit din gros întregul sat…