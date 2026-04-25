Să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…
CUM ÎȚI VEI AȘTERNE, AȘA VEI DORMI
La școala din deal, ca la orice liceu,
Copiii învață de bine, de rău,
Iar cei ce nu vor pic de carte să-nvețe,
Vor vinde tot felul de boarfe prin piețe…
MONOLOGUL PROFESORULUI
Toți elevii din Cetate
Drepturi au nenumărate.
Cum pot eu să le țin piept,
Dacă nu am nici un drept?!
MÂNCĂCIOSUL
Lenevos de felul lui,
La mâncare vine-alene,
Dar mănâncă dumnealui
Cadiacul la pomene…
UNUI FOST LIDER
În urmă cu vreo patru sau cinci ani,
A fost de-o bandă scuturat de bani.
Un car de părăluțe i-au luat,
C-a jecmănit din gros întregul sat…