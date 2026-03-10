Ziua de 8 Martie sărbătorită la Răcovăț prin muzică și tradiție / VIDEO

Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită cu muzică și voie bună în satul Răcovăț, raionul Soroca. La Casa de Cultură din localitate a avut loc un concert dedicat primăverii și femeilor, organizat în cadrul Festivalului „Mărțișor 2026”.

La eveniment au venit zeci de locuitori ai satului, de la copii până la bunici. Oamenii au umplut sala Casei de Cultură pentru a se bucura de un spectacol de muzică populară și dansuri tradiționale.

Invitata specială a serii a fost interpreta de muzică populară Nătălița Munteanu. Artista a interpretat mai multe cântece îndrăgite de public, inspirate din folclorul moldovenesc. Prin vocea sa caldă, ea a reușit să creeze o atmosferă plină de emoție.

Pe scenă au evoluat și ansamblurile artistice „Struguraș”, „Sânziene” și „Vatra”. Membrii acestor colective au prezentat un program artistic bogat, cu dansuri și cântece tradiționale. Prin prestațiile lor, artiștii au adus în fața publicului frumusețea tradițiilor populare.

Evenimentul a fost dedicat în special mamelor și femeilor din localitate. Mulți dintre cei prezenți au spus că astfel de spectacole aduc oamenii mai aproape unii de alții și păstrează vii obiceiurile moștenite din generație în generație.

Organizatorii au transmis mulțumiri Primăriei satului Răcovăț și primarului Oxana Fedco pentru sprijinul oferit în organizarea concertului.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare. Muzica, aplauzele și emoția din sală au arătat că locuitorii satului Răcovăț apreciază tradiția și cultura populară. Pentru mulți dintre ei, acest concert a fost un mod frumos de a întâmpina primăvara și de a sărbători Ziua Internațională a Femeii.