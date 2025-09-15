„Pentru un Parlament Curat 2025”: Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților

În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate elaborate de societatea civilă. Până în prezent, au fost publicate 30 de profiluri. Vă prezentăm mai jos sinteza ultimelor 10 profiluri documentate. Rezumatele altor 20 de profiluri pot fi citite aici și aici.

Profilul deputatului PAS Lilian Carp, care candidează pentru un nou mandat, cuprinde informații relevante despre activitatea politică a candidatului, care a fost mai întâi liberal, lucrând cu Dorin Chirtoacă la Primăria Chișinău, apoi a trecut la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). În 2019 Carp a semnat, alături de colegii săi liberali, pentru desemnarea lui Vladimir Plahotniuc în funcția de premier, însă președintele de atunci Nicolae Timofti a respins candidatura. Cum și-a explicat gestul și alte detalii despre activitatea politicianului citiți aici.

Un alt candidat al PAS, Roman Cojuhari, director al Agenției Proprietăți Publice, s-a aflat în atenția presei când a numit un nou conducător la ÎS „MoldATSA”, întreprindere de stat strategică, responsabilă de supravegherea spațiului aerian. De asemenea, el a fost în atenția ANI cu suspiciuni de subevaluare a unui automobil, însă controlul a fost sistat pentru că ipoteza nu s-a confirmat. Alte detalii referitoare la activitatea lui Roman Cojuhari citiți aici.

Și Natalia Davidovici de la PAS, fostă consilieră pentru minorități etnice a președintei Maiei Sandu și fostă deputată, a ajuns subiect de critică în media când a propus, împreună cu un coleg, crearea unui post TV public totalmente în limbile minorităților naționale, preponderent în rusă. Deși și-a argumentat propunerea cu nevoia de a asigura un acces la informație mai bun pentru vorbitorii de limba rusă, inițiativa nu a ajuns să fie transformată în lege. Alte detalii despre candidată găsiți aici.

Pe numele liderului Partidului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a fost emis, în 2022, un act de constatare al ANI prin care s-a stabilit că a încălcat regimul de declarare a veniturilor. Până în 2024 Volosatîi a fost deputat în Parlamentul României pe lista partidului condus de George Simion, politician român care are interdicție de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, întrucât reprezintă o amenințare la adresa securității statului. Volosatîi a făcut campanie pentru Simion la prezidențialele din 2024 din România, însă infirmă că AUR Moldova ar fi o filială a formațiunii cu același nume din România: „Nu avem niciun centru de comandă din afara țării, nu primim bani, ordine sau indicații din exterior”. Cum a comentat Boris Volosatîi relația cu George Simion, citiți aici.

Jurnaliștii au documentat și activitatea colegului de partid din România al lui Volosatîi, Vasile Costiuc care, însă, în Republica Moldova candidează separat, fiecare cu propriul partid. În profilul de integritate al lui Costiuc sunt trecute elementele-cheie din activitatea sa politică: face și el parte din anturajul lui George Simion, are mai multe acțiuni în justiție pentru că ar fi calomniat diverși demnitari și persoane publice, iar recent Expert Forum (EFOR) din România a semnalat identificarea unei rețele coordonate din 17 conturi de TikTok, care a contribuit la creșterea neautentică a promovării acestui candidat la parlamentare. Dacă a răspuns Vasile Costiuc constatărilor jurnaliștilor campaniei „Pentru un Parlament Curat”, dar și alte detalii despre activitatea lui citiți aici.

În profilul de integritate al lui Petru Burduja, deputat socialist care candidează pentru un nou mandat, se menționează atribuția acestuia la dosarul „banii PRSM din Bahamas”, dosar pe care Procuratura Anticorupție încă îl investighează. Petru Burduja era în 2016 administrator al companiei „Exclusiv Media”, care a contractat un împrumut de la o firmă cu sediul în Bahamas și cu posibile conexiuni în Rusia, fapte descrise în 2016 de RISE Moldova. La solicitarea jurnaliștilor, Procuratura Anticorupție a anunțat, în august 2025, că desfășoară urmărirea penală „într-o cauză penală pornită în temeiul art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, la care au fost conexate ulterior mai multe alte cauze penale”. „În cadrul acestor investigații sunt examinate inclusiv acțiunile companiei menționate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. Cauza penală este încă la faza de urmărire penală din motivul complexității și necesității administrării unui număr extins de probe”, se menționează în răspunsul Procuraturii Anticorupție cu referire la dosarul „Exclusiv Media”. Cum a explicat Burduja operațiunile bancare pe care le-a făcut citiți aici.

Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Ion Cojocari, fost președinte al raionului Glodeni, candidează pe lista Blocului „Alternativa”. Anterior, a făcut parte din Partidul Democrat din Moldova (PDM), fiind o perioadă președinte al organizației de tineret Glodeni a PDM. În 2023 a trecut, împreună cu alți colegi din raion, la partidul nou creat de fostul premier Ion Chicu, PDCM. Cojocari a fost subiectul unei anchete jurnalistice care arăta că, în timp ce era președinte de raion, firma nașului său de cununie câștiga un număr mult mai mare de contracte cu statul în raionul Glodeni decât anterior. Cum a explicat Ion Cojocari succesul firmei, precum și alte informații despre integritatea lui citiți aici.

Jurnaliștii au efectuat și o radiografie a vieții politice a fostului președinte comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin (84 de ani), astăzi candidat pe locul 32 pe lista așa-numitului bloc Patriotic, unde cap de listă este un alt fost președinte, Igor Dodon. În profil sunt amintite derapajele antidemocratice din timpul conducerii lui Vladimir Voronin, precum și evenimentele sângeroase din 7 aprilie 2009. Citiți mai multe aici.

Cu o poziție înainte de Voronin pe lista „Blocului Patriotic” este socialistul Marcel Cenușă, fost președinte al raionului Cahul. În prezent, el are un dosar în instanță pentru abuz de putere sau abuz de serviciu, pornit în 2022, despre care spune acum că este un dosar politic, prin care s-ar fi urmărit „înlăturarea mea din funcție de către PAS”. El mai afirmă că procurorii nu dețin probe împotriva lui și că „sunt încălcări flagrante de procedură”. Alte informații despre activitatea lui Marcel Cenușă citiți aici.

Unul dintre angajații Primăriei mun. Chișinău, Vladimir Mitru, care candidează pe lista Blocului „Alternativa”, a primit constant donații în ultimii ani de la mama sa, care locuiește în Franța În discuție cu jurnaliștii, candidatul a spus că toți banii pe care i-i donează mama provin din veniturile ei legale, declarate atât în Franța, cât și la intrarea în Republica Moldova. El a adăugat că există documente care confirmă proveniența acestor sume. Mai multe despre Vladimir Mitru citiți aici.

În zilele următoare, în campania „Pentru un Parlament Curat 2025” vor fi publicate și alte profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.