Lecție practică pentru tineri: Cum să reziste tentației de a consuma droguri / GALERIE FOTO

Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat recent la o activitate de informare și discuții cu tema „Spune NU drogurilor”. Întâlnirea s-a desfășurat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a fost condusă de psihologul Adelina Călugăreanu.

Activitatea a fost una interactivă, unde tinerii au lucrat în grupuri, au analizat situații ipotetice și au fost provocați să găsească soluții la întrebarea: cum poți rezista tentațiilor atunci când anturajul te îndeamnă să consumi droguri?

Discuțiile au scos în evidență realitatea cu care se confruntă mulți adolescenți. Presiunea prietenilor sau dorința de a nu fi exclus dintr-un grup îi face pe unii tineri vulnerabili în fața tentațiilor. Participanții au recunoscut că nu este ușor să spui „nu”, dar exercițiile i-au ajutat să conștientizeze consecințele și să își formeze răspunsuri practice pentru asemenea situații.

1 de 9

Astfel de activități au un rol important, mai ales într-o perioadă în care accesul la informații pe internet este vast, dar nu întotdeauna corect. Specialiștii spun că prevenirea prin educație este cea mai bună soluție pentru a proteja adolescenții. Atunci când tinerii înțeleg consecințele consumului de droguri, cresc șansele ca ei să facă alegeri sănătoase.

La final, elevii au apreciat faptul că au avut ocazia să discute deschis, să își exprime opiniile și să găsească împreună soluții. Mulți au recunoscut că informațiile primite le vor fi utile nu doar pentru ei, dar și pentru a-și sprijini prietenii atunci când se confruntă cu situații dificile.