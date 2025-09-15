În Gimnaziul Stoicani micii pietoni au învățat să circule în siguranță / GALERIE FOTO

În perioada 1 – 15 septembrie, elevii treptei primare de la IP Gimnaziul Stoicani au participat la Decada Circulației Rutiere, sub genericul „Micii pietoni învață să fie în siguranță”. Activitatea a fost organizată pentru a-i ajuta pe copii să cunoască regulile de circulație și să învețe cum să se protejeze pe drumuri.

Elevii au luat parte la activități interactive, jocuri și exerciții practice care i-au învățat să fie atenți la semnele de circulație, să traverseze strada în siguranță și să respecte regulile de bază atunci când se deplasează pe jos sau cu bicicleta. Copiii au avut ocazia să simuleze diverse situații din trafic și să identifice pericolele reale.

Directorul adjunct pentru educație, Petric Natalia, a subliniat importanța activității: „Siguranța elevilor noștri este o prioritate absolută, iar Decada Circulației Rutiere a fost o inițiativă esențială în atingerea acestui obiectiv. Copiii au învățat nu doar reguli, dar și să-și asume responsabilități. Ei sunt acum conștienți de pericolele din trafic și știu cum să se protejeze.”.

Directoarea instituției, Mariana Sochirca, a adăugat: „Petrecerea decadei circulației rutiere în școală este importantă, pentru că îi ajută pe elevi să înțeleagă regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic. Prin activități educative și interactive, copiii devin mai conștienți de pericolele de pe drum și învață cum să le evite. Această inițiativă contribuie la reducerea accidentelor rutiere în rândul tinerilor. De asemenea, promovează respectul față de ceilalți participanți la trafic și formarea unor cetățeni responsabili.”.

Profesorii au observat că elevii s-au implicat activ și au reținut rapid lecțiile despre siguranța rutieră. Astfel, Decada Circulației Rutiere desfășurată în Gimnaziul Stoicani, a oferit copiilor o experiență utilă și plăcută, pregătindu-i să fie pietoni responsabili și să evite situațiile periculoase pe drumurile din comunitate, dar și în viitor să devină șoferi responsabili.