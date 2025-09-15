Incendiu în Drochia: Anexă distrusă din cauza imprudenței cu focul / VIDEO

Un incendiu a izbucnit pe 14 septembrie 2025 în localitatea Moara de Piatră, raionul Drochia, distrugând o construcție auxiliară din lemn și foi de ardezie. Apelul la Serviciul Situații Excepționale a fost recepționat la ora 11:09.

La fața locului au intervenit o echipă din cadrul DRCS-2 Bălți și o echipă din PSPT Biruința. Pompierii au reușit să lichideze incendiul la ora 12:47, prevenind extinderea flăcărilor către locuința principală sau alte construcții din apropiere.

În interiorul anexei se aflau lemne de foc și bunuri materiale învechite, care au fost complet distruse. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Innei Merciucari, șefa Serviciului Prevenție Situații Excepționale Drochia, cauza probabilă a incendiului a fost imprudența cu focul. Autoritățile reamintesc locuitorilor să respecte regulile de siguranță, deoarece o simplă scânteie poate provoca pagube semnificative și pune în pericol viața oamenilor.

Sursa video: TV Nord