RAM Impact la Soroca: Creatorii de conținut vs divertismentul responsabil pe online / VIDEO

Vadim Șterbate
RAM Impact a organizat sâmbătă, 13 septembrie o activitate deosebită la Soroca, unde s-au adunat mai mulți creatori de conținut. La evenimentul ce s-a desfășurat la Palatul de Cultură s-a discutat despre folosirea responsabilă a divertismentului online, sursele de informație de încredere și cum putem deosebi adevărul de minciună.

Divertismentul responsabil pe online a fost unul dintre subiectele la care s-au referit invitatele – Cynthia Elisoa, Anna Tulgară și Mădălina-Mihaela Antoci. Apoi a urmat panelul de întrebări de la spectatori, care au avut posibilitatea să le adreseze printr-o aplicație interactivă, iar creatoarele de conținut au răspuns la ele.

Activitatea inedită pentru Soroca, a fost una interesantă și utilă pentru cei dornici de comunicare, aceasta a fost transmisă în direct și poate fi urmărită pe pagina de Youtube RAM Impact.

Evenimentul este organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Republicii Moldova, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.

Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

