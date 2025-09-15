RAM Impact la Soroca: Creatorii de conținut vs divertismentul responsabil pe online / VIDEO

RAM Impact a organizat sâmbătă, 13 septembrie o activitate deosebită la Soroca, unde s-au adunat mai mulți creatori de conținut. La evenimentul ce s-a desfășurat la Palatul de Cultură s-a discutat despre folosirea responsabilă a divertismentului online, sursele de informație de încredere și cum putem deosebi adevărul de minciună.

Divertismentul responsabil pe online a fost unul dintre subiectele la care s-au referit invitatele – Cynthia Elisoa, Anna Tulgară și Mădălina-Mihaela Antoci. Apoi a urmat panelul de întrebări de la spectatori, care au avut posibilitatea să le adreseze printr-o aplicație interactivă, iar creatoarele de conținut au răspuns la ele.

Activitatea inedită pentru Soroca, a fost una interesantă și utilă pentru cei dornici de comunicare, aceasta a fost transmisă în direct și poate fi urmărită pe pagina de Youtube RAM Impact.

Evenimentul este organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Republicii Moldova, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.

VEZI ȘI: