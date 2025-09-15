RAM Impact la Soroca: cum filtrăm informațiile și evităm manipularea / VIDEO

La evenimentul organizat sâmbătă la Soroca de RAM Impact, un accent aparte s-a pus pe filtrarea informațiilor, distingerea adevărului și cum putem să nu fim victimele manipulatorilor pe rețele sociale. Printre cei care au vorbit la aceste subiecte sunt expertul în comunicare strategică Ion Grosu și trainerul de educație media, Stand Up Comediantul Alexandru Ghețan.

Printre temele abordate au fost și cele de combatere a unor stereotipuri inoculate nouă de decenii. Fiindcă s-au adunat mult mai multe întrebări interesante, cele rămase la final au fost adresate în format blitz.

Un invitat în dublă ipostază a fost interpretul Cătălin Josan, care a vorbit la subiect, menționând importanța de a nu-ți fi frică și a vorbi cu responsabilitate, ca să te faci auzit. Iar după discuții interesante, a urmat și un concert pe măsură.

La final, Microfonul de pe scenă a devenit Liber pentru membrii comunității care au avut ceva de spus. Organizatorii speră că impactul activității este unul cu potențial, iar creatorii de conținut din regiunea noastră au avut ce și de la cine învăța ca să devină mai buni și mai responsabili în mediul online.

Activitatea inedită pentru Soroca, a fost una interesantă și utilă pentru cei dornici de comunicare, aceasta a fost transmisă în direct și poate fi urmărită pe pagina de Youtube RAM Impact.

Amintim că evenimentul este organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Republicii Moldova, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.

