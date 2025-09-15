Jazz și poezie, la Soroca, la 2 octombrie

A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie” va avea loc în perioada 2 – 8 octombrie 2025, în patru locații istorice și culturale din Republica Moldova: Palatul Culturii din Soroca, Palatul Culturii din Ungheni, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, informează moldpres.md

Evenimentul, organizat de Asociația Obștească „MuzArt” și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, va include concerte de jazz cu aranjamente inspirate din muzica folclorică românească, interpretate de formația „Jazz’n Chișinău”. Printre melodiile reinterpretate se numără creații celebre cântate de Anca Pârghel, Johny Răducanu și Aura Urziceanu, precum „Ciocârlia”, „Ciuleandra” sau „Cântec din Oaș”. Aranjamentele muzicale sunt semnate de Valeriu Culea, compozitor și director al „Jazz’ n Chișinău internațional festival”.

Pe lângă concerte, proiectul va include patru master-class-uri gratuite pentru tinerii muzicieni, profesioniști și publicul larg, susținute de experți precum Ion Varlan și Valeriu Culea. Master-class-urile vor aborda teme precum tendințele compoziționale ale basiștilor în jazz și contribuția instrumentiștilor și vocaliștilor din anii ’60 și ’70 la dezvoltarea muzicii jazz românești.

Evenimentul va fi însoțit de un recital de poezie artistică susținut de Radmila Popovici, care va aduce în atenția publicului pagini de istorie și valori ale identității culturale românești.

Intrarea este liberă, iar proiectul contribuie la consolidarea legăturilor culturale dintre România și Republica Moldova, oferind acces la cultură și educație de calitate.