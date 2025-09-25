Delegația UE transmite mesaj de sprijin pentru Republica Moldova: „Suntem alături de voi în acest moment crucial” / VIDEO

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a transmis un mesaj de susținere prin vocea șefei misiunii, E.S. Iwona Piórko. Oficialul european subliniază importanța momentului actual pentru țară și reafirmă angajamentul UE de a fi aproape de cetățenii moldoveni.

Într-un mesaj video adresat cetățenilor Republicii Moldova, E.S. Iwona Piórko, șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a declarat: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături. Sunt aici pentru a vă asculta și pentru a construi o relație de încredere. Voi vizita fiecare colț al țării și fiecare regiune, pentru a învăța cum să ajutăm mai bine comunitățile voastre.”

Declarația reflectă angajamentul Uniunii Europene de a menține un dialog deschis cu societatea și autoritățile din Republica Moldova. Totodată, oficialul european a subliniat că vizitele în teritoriu vor fi un prilej de a identifica nevoile reale ale comunităților și de a adapta sprijinul european la acestea.

Mesajul vine într-un context în care relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cunosc o intensificare fără precedent, pe fondul parcursului european al țării și al consolidării parteneriatului bilateral.


