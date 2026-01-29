Ședința Consiliului Municipal Soroca de astăzi: între „superstiții”, bazar și… alegerea lui Mihail Ojog / VIDEO

Astăzi, 29 ianuarie 2026, consilierii municipali au fost convocați în prima ședință din 2026. Din cele 46 de proiecte de decizie, două au fost retrase de la începutul întrunirii de primara Lilia Pilipețchi, inclusiv cel cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030, care va fi repus pe masa consilierilor după unele îmbunătățiri.

O parte din decizii au fost aprobate de majoritatea consilierilor prezenți, altele au fost acceptate în unanimitate. Aleșii locali au votat pentru actualizarea Planului Operațional Local a Municipiului Soroca pentru anii 2021-2027, aprobarea participării în cadrul Programului de granturi mici (PGM) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde” și în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice-părinți angajați, copii la creșe” ediția III, 2026, pentru creșe la Instituțiile de Educație Timpurie nr. 15 „Clopoțel” și nr. 16 „Izvoraș”, alocarea surselor financiare din fondul de rezervă, transmiterea în proprietate privată a mai multor sectoare, au refuzat aprobarea cererii prealabile a Consiliului Raional Soroca, ș.a.

Nici de această dată nu au fost evitate ghionturile dintre consilieri, iar subiectele importante erau alternate cu glume și etichetări. Aleșii locali s-au amuzat pe faptul că proiectele legate de încheierea contractelor de superficie erau anunțate de „superstiție”, iar la un moment dat și aleșii locali au recunoscut că au transformat ședința în „bazar”.

Discuții aprinse a stârnit delegarea de către socialiști a consilierului Mihail Ojog în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ liceal. Consilierul Victor Spinei a propus ca să fie înaintat cineva din domeniul învățământului, înaintând candidatura Dianei Tanas. După care spiritele s-au încins, și în pofida regulamentului, nu s-a mai ținut cont de el. Până la urmă Mihai Ojog a fost ales cu votul majorității PSRM.

Observatorul de Nord a filmat ședința, și vă propune să vedeți mai jos ce fac, ce spun și cum votează cei pe care i-ați ales.