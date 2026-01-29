Viața după comă. „Mai mult ajutor de la străini decât de la rude”

Lilia este cea mai mică dintre copiii mamei sale. Tatăl a părăsit familia când ea era mică, iar mama a rămas să-i crească singură în casa părintească… Lilia, încă tânără, a plecat de acasă. A ajuns să trăiască greu, mutându-se dintr-un loc în altul. La un moment dat, a plecat la Edineț, apoi la Briceni, unde locuia cu soțul ei. Acolo a început calvarul – era bătută, abuzată, trăia în frică permanentă.

În urma violenței și a stresului extrem, Lilia a ajuns în stare critică. A intrat în comă timp de 24 de zile. Nici ea nu știe exact cauza – corpul ei pur și simplu a cedat. Avea leziuni, umflături, probleme la mâini și la limbă. Când și-a revenit din comă, medicii au întrebat-o de unde este. A spus că e din Soroca. În cele din urmă, a fost adusă acasă. A urmat o perioadă lungă de spitalizare – luni de zile, perfuzii peste perfuzii, transferuri între spitale – inclusiv Chișinău – pentru investigații și tratament.

După externare, a ajuns din nou pe drumuri. A stat o perioadă la niște oameni care au ajutat-o – un bărbat crescut fără părinți, la rândul lui orfan. Au trăit împreună o vreme, aproape doi ani, dar nici acolo nu a fost stabilitate. Problemele psihice și sociale din jur au dus iar la destrămare.

Lilia a muncit cât a putut – la curățenie, la munci grele – dar sănătatea nu i-a mai permis. A rămas fără casă, fără sprijin de la familie, mai mult ajutor a primit de la străini decât de la neamul ei. În prezent, pe timp de iarnă și recuperare, Lilia se află de aproape trei luni la Centrul „Renaștere” din Soroca, unde urmează tratament și reabilitare după operații și traumă. Aici spune că, pentru prima dată după mult timp, cineva a avut grijă de ea ca de un om.