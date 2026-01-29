Ministerul Educației și Cercetării a anunțat reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. 

Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru cadrele didactice implicate în implementarea incluziunii. „Am schimbat filosofia și atitudinea Ministerului Educației față de sistem. Am zis foarte clar că mergem pe încredere în competența cadrului didactic și a directorului instituției de învățământ, dar nu pe încercarea de a documenta, reglementa, monitoriza fiecare pas al oamenilor care merită tot respectul și aprecierea noastră”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Printre măsurile anunțate de MEC se numără continuarea digitalizării proceselor de raportare, evidență, statistică și schimb de date, precum și posibilitatea ca toate cadrele didactice să își desfășoare activitatea la distanță pe perioada vacanțelor elevilor.

Totodată, gradele didactice ale profesorilor vor fi permanentizate după un anumit număr de confirmări – două confirmări în cazul gradului didactic doi și o confirmare pentru gradul didactic unu. „Modificările au scop de a reduce volumul hârtiilor din sistemul educațional și a oferi profesorilor mai mult timp pentru interacțiunea cu elevii, cât și pentru a scoate presiunea de pe cadrele didactice”, a subliniat Valentina Olaru, secretar de stat la MEC.

Noul pachet de măsuri pentru debirocratizare, care va fi implementat pe parcursul anului 2026, a fost consultat cu reprezentanți ai sistemului educațional, sindicatele și organizațiile din domeniu.

Pachetele de debirocratizare, lansate în ultimii ani, au redus semnificativ controalele și documentele din școli și grădinițe. De exemplu, au fost eliminate acreditarea și evaluarea externă pentru instituțiile de învățământ publice (școli) și instituțiile de educație timpurie publice (grădinițe).

De asemenea, au fost excluse numeroase rapoarte, registre și dosare, iar lista actelor obligatorii a fost simplificată. Profesorii nu mai raportează utilizarea compensației de 4.000 de lei pentru materiale didactice.

În plus, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat 21.350 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal; 510 proiecte tematice pentru grădinițe; 447 de proiecte de planificare anuală. Toate aceste măsuri au redus sarcinile administrative și au permis profesorilor să se concentreze mai mult pe elevi.