Încă doi soroceni au devenit campioni republicani: Eugeniu Mihalcean și Maxim Sarmanov!

După cum v-am relatat, în sala de sport a Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la lupte U-23, la care au participat peste 200 de sportivi din mai multe localități.

Succesul vasilcoveanului Alexandru Solovei, care a intrat în posesia medaliei de aur a fost repetat de alți doi soroceni – Eugeniu Mihalcean, care a devenit campion la lupte libere (categoria de greutate 86 kg.) și Maxim Sarmanov, care a câștigat medalia de aur la lupte greco-romane (55 kg.).

Bravos, Eugeniu și Maxim!


