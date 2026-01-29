S-a urcat beat la volan, chiar de ziua femeii, și a foast condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere.

Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Potrivit materialelor cauzei, la 8 martie 2025, inculpatul, după ce consumase băuturi alcoolice, a condus un automobil pe străzile municipiului Chișinău. În timpul deplasării, acesta a fost stopat de colaboratorii poliției și supus testării alcoolscopice cu aparatul „Drager”, care a indicat o concentrație de 1,10 mg/l alcool în aerul expirat, depășind limita legal admisă și punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Ulterior, la 13 aprilie 2025, inculpatul a condus din nou automobilul în stare de ebrietate pe drumurile unui raion din țară, deși permisul său de conducere fusese anterior ridicat provizoriu. În momentul controlului, acestuia i s-a solicitat să fie supus examenului medical pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii gradului de ebrietate și a tipului de substanțe consumate, însă inculpatul a refuzat.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina, informează procuratura.md.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.

Anterior, acesta mai fusese condamnat pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni, printr-o sentință din anul 2020, când pedeapsa i-a fost aplicată sub forma muncii neremunerate în folosul comunității.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.